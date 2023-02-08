L'Equipe: «ПСЖ» заинтересован в приглашении Гвардиолы, если испанец покинет «Ман Сити»
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Руководство «ПСЖ» заинтересовано в приглашении главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает L'Equipe.
Отмечается, что французский клуб может пригласить испанца, если тот покинет «горожан» из-за скандала с финансовыми махинациями. «ПСЖ» рассматривал возможность приглашения Гвардиолы ещё во время работы в клубе бывшего тренера — Маурисио Почеттино.
Отметим, что действующий контракт испанского специалиста с «Сити» действует до 2025 года.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 54 очка после 22 встреч. «Манчестер Сити» — на второй строчке английской Премьер-лиги, заработав 45 очков за 21 игру. В 1/8 финала парижане сыграют с «Баварией», а «горожане» — с «РБ Лейпциг».
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