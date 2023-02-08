Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Equipe: «ПСЖ» заинтересован в приглашении Гвардиолы, если испанец покинет «Ман Сити»

L'Equipe: «ПСЖ» заинтересован в приглашении Гвардиолы, если испанец покинет «Ман Сити»
Комментарии

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в приглашении главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает L'Equipe.

Отмечается, что французский клуб может пригласить испанца, если тот покинет «горожан» из-за скандала с финансовыми махинациями. «ПСЖ» рассматривал возможность приглашения Гвардиолы ещё во время работы в клубе бывшего тренера — Маурисио Почеттино.

Отметим, что действующий контракт испанского специалиста с «Сити» действует до 2025 года.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 54 очка после 22 встреч. «Манчестер Сити» — на второй строчке английской Премьер-лиги, заработав 45 очков за 21 игру. В 1/8 финала парижане сыграют с «Баварией», а «горожане» — с «РБ Лейпциг».

«Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений! «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023