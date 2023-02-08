Юрий Сёмин рассказал, пойдёт ли на пользу Кержакову работа в кипрской «Кармиотиссе»

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал назначение Александра Кержакова на должность главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Тренер не должен долго быть без работы, тем более молодой — Кержаков достаточное время был неё. Раз работа есть, значит, всё пойдёт на пользу. Остальное зависит от него. Он молодой и талантливый парень.



В российских командах он хорошо сработал. Не знаю, почему ему после не нашлось места. Хороший тренер. Дальше желаю ему только удачи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кержаков работал в чемпионате России в клубе «Пари Нижний Новгород» (2021-2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.



«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка после 22 матчей.