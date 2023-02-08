Несколько клубов связались с агентом Фати, чтобы узнать о возможности трансфера

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может покинуть каталонский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Хелена Кондис].

По информации источника, вингер очень обеспокоен своей нынешней ролью в команде. Несколько клубов связались с его агентом, чтобы узнать о его ситуации, но клуб заверяет, что испанец не продаётся. Главный тренер команды Хави уверен, что Ансу способен восстановить свою лучшую форму после травмы.

Ранее сообщалось, что клуб рассмотрит продажу игрока лишь в том случае, если по нему поступит «астрономическое» предложение. В текущем сезоне Фати отметился тремя голами и тремя голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги. «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.