Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов — о Дзюбе в «Локомотиве»: однозначно хороший трансфер для обеих сторон

Кечинов — о Дзюбе в «Локомотиве»: однозначно хороший трансфер для обеих сторон
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Однозначно хороший трансфер для обеих сторон. «Локомотиву» Дзюба принесёт огромную пользу. Думаю, что он в любом случае в нормальном состоянии. Плюс ещё есть время до возобновления матчей.

За две недели можно себя подвести к оптимальной форме. Со своим мастерством и опытом он принесёт много пользы команде. Для Дзюбы это вообще оптимальный вариант: в Москве в хорошую команду.

Пусть сейчас «Локомотив» не на своём месте, но рано или поздно всё придёт на свои места: «Локомотив» будет бороться за высокие места, а Дзюба будет помогать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Экс-игрок сборной СССР Пономарёв назвал Дзюбу списанным материалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023