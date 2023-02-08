Кечинов — о Дзюбе в «Локомотиве»: однозначно хороший трансфер для обеих сторон
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».
«Однозначно хороший трансфер для обеих сторон. «Локомотиву» Дзюба принесёт огромную пользу. Думаю, что он в любом случае в нормальном состоянии. Плюс ещё есть время до возобновления матчей.
За две недели можно себя подвести к оптимальной форме. Со своим мастерством и опытом он принесёт много пользы команде. Для Дзюбы это вообще оптимальный вариант: в Москве в хорошую команду.
Пусть сейчас «Локомотив» не на своём месте, но рано или поздно всё придёт на свои места: «Локомотив» будет бороться за высокие места, а Дзюба будет помогать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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