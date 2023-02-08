Магкеев: Карпин в сборной сразу сказал: «Кто не хочет быть здесь, скажите, отпустим»

Защитник сборной России и московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о мотивации от главного тренера национальной команды Валерия Карпина в ситуации с отстранением России от участия в официальных международных матчах.

«Нужны ли сборной России товарищеские матчи? Конечно, 100 процентов нужны. Команде необходимо собираться вместе, игроки должны знать, что от них требует тренер. Нас ведь могут вернуть в любой момент, и костяк сборной обязан быть готов к этому.

Как в нынешней ситуации мотивирует тренерский штаб национальной команды? Лично для меня честь играть за свою страну, и ни в какой дополнительной мотивации я не нуждаюсь. Да и в принципе, Валерий Георгиевич с самого первого дня говорит: кто не хочет быть в сборной, вы скажите, и мы вас отпустим», — приводит слова Магкеева «Российская газета».