Месси сыграет в матче «ПСЖ» и «Марселя» в Кубке Франции под 10-м номером

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявлен на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем» под 10-м номером.

Напомним, в чемпионате Франции и Лиге чемпионов аргентинский форвард выступает под 30-м номером. Любимую «десятку» Месси носит бразильский нападающий Неймар, который в матче с «Марселем» сыграет под 11-м номером. Такая смена номеров вызвана правилами Кубка Франции, в соответствии с которыми в стартовом составе каждой из команд могут быть игроки с номерами с 1-го по 11-й. Месси, который выступает за «ПСЖ» с 2021 года, всего второй раз за время пребывания в парижском суперклубе сыграет с «десяткой» на спине.

Матч «ПСЖ» и «Марселя» пройдёт сегодня, 8 февраля. Начало встречи — в 23:10 мск.

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