Тедеско: я мог бы сказать, что было не так с Бельгией, но так бы я оскорбил Мартинеса

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о подходе к формированию состава национальной команды.

«Моя первая задача — познакомиться с игроками и персоналом и как можно быстрее понять, как каждый из них работает, потому что у нас не так много времени.

Как заставить Де Брёйне улыбаться в сборной? Мне нужно поговорить с ним, как и с другими игроками. Мы используем следующие несколько месяцев для этого, чтобы понять, как мы сможем мотивировать наших футболистов. Мы должны заставить игроков показать себя с лучшей стороны.

Что нужно изменить в команде, чтобы стать лучше? Я смотрел много матчей. Конечно, у меня есть некоторые идеи, но говорить о них сейчас несерьёзно, потому что всё, что я мог бы сказать, было бы оскорблением бывшего тренера (Роберто Мартинеса. — Прим. «Чемпионата»), а это не мой стиль. Ему немного не повезло, он мог выйти из группы (на чемпионате мира 2022 года в Катаре. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, что-то пошло не так, иначе Бельгия вышла бы в плей-офф. Я обсужу это со своим штабом.

Для меня нет разницы, молодой игрок или старый. Для меня важно только качество. Я привык больше опираться на молодёжь, но прежде всего на поле именно качество имеет решающее значение. Возраст не так важен. Будут играть лучшие. Я выпущу на поле 11 лучших, неважно, какого возраста они будут», — приводит слова Тедеско RTBF.