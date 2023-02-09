Факундо Пельистри дебютировал в АПЛ через 856 дней после перехода в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри дебютировал в Английской Премьер-лиге спустя 856 дней после перехода в английский клуб.



В матче АПЛ с „Лидс Юнайтед“ Пельистри вышел на замену на 59-й минуте, не отметившись во встрече результативными действиями.



Пельистри дебютировал в составе „Манчестер Юнайтед“ лишь 10 января 2023 года в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с „Чарльтон Атлетик“, причём в первом же матче за основной состав клуба из Манчестера отметившись голевой передачей.



Встреча АПЛ между „Манчестер Юнайтед“ и „Лидс Юнайтед“ закончилась ничейным исходом — 2:2.



Пельистри стал игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. С января 2021 по июнь 2022 года Факундо на правах аренды выступал за «Алавес».