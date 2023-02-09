Факундо Пельистри дебютировал в АПЛ через 856 дней после перехода в «МЮ»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри дебютировал в Английской Премьер-лиге спустя 856 дней после перехода в английский клуб.
В матче АПЛ с „Лидс Юнайтед“ Пельистри вышел на замену на 59-й минуте, не отметившись во встрече результативными действиями.
Пельистри дебютировал в составе „Манчестер Юнайтед“ лишь 10 января 2023 года в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с „Чарльтон Атлетик“, причём в первом же матче за основной состав клуба из Манчестера отметившись голевой передачей.
Встреча АПЛ между „Манчестер Юнайтед“ и „Лидс Юнайтед“ закончилась ничейным исходом — 2:2.
Пельистри стал игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. С января 2021 по июнь 2022 года Факундо на правах аренды выступал за «Алавес».
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