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Месси и «ПСЖ» обсуждают два варианта продления контракта

Месси и «ПСЖ» обсуждают два варианта продления контракта
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом, сообщает Sport.es.

По данным источника, сейчас стороны обсуждают два варианта. Один из них — однолетний контракт, а другой — однолетний контракт с возможностью продления. Окончательное решение будет принимать сам аргентинский форвард.

В ближайшее время должна состояться встреча, которая может стать решающей для окончательной договоренности между игроком и клубом.

Также на встрече обсудят финансовые условия сделки.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующий контракт с французским грандом истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

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