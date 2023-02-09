Наставник «Марселя» высказался о победе над «ПСЖ» в Кубке Франции

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции.



«Команда показала отличный футбол. Мои подопечные могут гордиться своим выступлением. Мы прервали серию домашних неудач против парижан – это очень хорошо. «Марсель» прошёл очень сильного оппонента», – приводит слова специалиста L'Equipe.

Победа «Марселя» над «ПСЖ» в Кубке Франции стала первой над парижанами для этого клуба на домашнем поле с ноября 2011 года. Отметим, что «Марсель» не побеждал «ПСЖ» в родных стенах во всех турнирах на протяжении девяти встреч. В последний раз провансальская команда обыгрывала парижан в матче Лиги 1 14 сентября 2020 года, однако это произошло на «Парк де Пренс».

Примечательно, что между победами в ноябре 2011 года и сентябре 2020 года ни один из матчей не закончился успехом команды из Марселя.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик: