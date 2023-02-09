Источник: «Реал» предложит «Зениту» € 40 млн за Роберта Ренана

Футболист «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Испании. Мадридский «Реал» намерен предложить за 19-летнего бразильца около € 40 млн, информирует инсайдер Кайке Силва в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, «Реал» сделает предложение по Ренану после клубного чемпионата мира.
Напомним, «Зенит» приобрёл права на Роберта Ренана в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. Ранее молодой игрок выступал лишь за «Коринтианс». В 13 матчах за бразильскую команду защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
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