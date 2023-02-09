Кузнецов: Дзюба в «Локомотиве» — сомнительное подписание, от которого выиграл только агент

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает переход Артёма Дзюбы в «Локомотив» сомнительной сделкой. По мнению Кузнецова, Дзюбе понадобится много времени, чтобы вернуться в игровой тонус после длительного перерыва.
«Когда вообще последний раз Дзюба играл в футбол? О чём можно говорить, если человек продолжительное время не играет. Чтобы набрать форму и начать показывать уровень футбола, который от него ждут, нужно время. Может так получиться, что он даже форму не успеет набрать, чтобы помочь «Локомотиву»! Надо ещё вписаться в игру команды.
Это сомнительное подписание. Кто вообще выиграет от этого? Только агент. Какую задачу сейчас ставит «Локомотив» — выжить. Но Дзюбу разве для выживания взяли?
Как бы я отнёсся, если бы Дзюбу подписал ЦСКА? У ЦСКА другой вектор развития. Зачем подписывать Дзюбу на четыре месяца и платить такие деньги? Это невыгодно. Лучше своего молодого ставить», — приводит слова Кузнецова Legalbet.
Напомним, ранее сообщалось, что агентские выплаты по контракту Дзюбы с «Локомотивом» составляют $ 100 тыс. (более 7 млн рублей).
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