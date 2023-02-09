Экс-игрок «Маккаби» Магомедов дал совет Магомеду-Шапи Сулейманову

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов высказался о российском нападающем Магомеде-Шапи Сулейманове, выступающем за «Хапоэль» из города Беэр-Шева.



«Слышал, что он мой земляк, из Дагестана. Но лично пока незнакомы. Они в высшей лиге сейчас, мы — в первой. Я Шапи по «Краснодару» помню, неплохо в еврокубках играл. Полных матчей «Хапоэля» из Беэр-Шевы я давно не смотрел — только моментами. Знаю, что ключевой футболист команды, отзывы положительные.



Чтобы надолго здесь не задерживался и двигался дальше. Для дальнейшего профессионального роста нужно ехать в более сильную лигу», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: