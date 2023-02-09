Карпин рассказал, почему не вызывал Смолова и Головина на товарищеские матчи
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызывал Александра Головина и Фёдора Смолова на товарищеские матчи в условиях изоляции российского футбола.
«Почему я не вызывал Смолова и Головина? А зачем? Какой смысл мне вырывать Головина из Франции, когда он вчера играл с «ПСЖ». Зачем мне его мотивировать непонятно для чего? В этой ситуации мне не нужен был Головин, поэтому я вызывал молодых и неопытных игроков», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.
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