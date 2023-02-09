Европейская ассоциация футбольных клубов выступила против создания Суперлиги

Европейская ассоциация футбольных клубов (ECA) сделала заявление на фоне новой информации о создании Европейской Суперлиги.
«ECA принимает во внимание последние сообщения из альтернативной реальности A22. В реальном мире изложенная ими идея уже была предложена, обсуждена и отвергнута всеми заинтересованными сторонами в 2019 году.
Сейчас имеет место лишь очередная намеренно искажённая и вводящая в заблуждение попытка дестабилизировать конструктивную работу, которая ведётся между реально заинтересованными в продвижении общих европейских интересов в футболе сторонами.
ECA, являясь единственной признанной ФИФА и УЕФА организацией, представляющей клубы на европейском и международном уровнях, а также единственным органом, через который клубы имеют право принятия решений, подтверждает своё неприятие Европейской Суперлиги и любых подобных проектов.
За последние годы ECA добилась значительного прогресса в сотрудничестве с УЕФА, ФИФА, конфедерациями, национальными ассоциациями, лигами, болельщиками, игроками и клубами всех размеров, работая на благо всей европейской футбольной экосистемы.
Начиная с 2024 года всё больше клубов из огромного количества стран будут участвовать в европейских мужских клубных соревнованиях каждый сезон, усиливая страсть к европейскому футболу и значительно увеличивая объём распределяемых доходов. Значительный прогресс можно увидеть и в других аспектах: от женского футбола, развития молодёжи и академий до финансовой составляющей и социального воздействия.
Вот так выглядят настоящие перемены. Мы идём в будущее, когда это сделает A22?» — гласит официальное заявление организации, опубликованное на официальном сайте.
- 9 февраля 2023
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