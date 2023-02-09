Аспиликуэта рассказал о том, как травма в составе «Марселя» изменила его жизнь

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал, как травма, полученная ещё в составе «Марселя» (и из-за которой он выбыл на полугода), изменила его подход к тренировкам, благодаря чему он практически не пропускал игры лондонцев из-за повреждений (всего восемь встреч более чем за 10 лет).
«Моя карьера всегда была на подъёме: я дебютировал за «Осасуну» в 17 лет, стал постоянным игроком первой команды, а затем перешёл в «Марсель». Я поднимался по юниорской лестнице в составе сборной Испании и к тому времени был в группе до 21 года. А потом я получил разрыв крестообразных связок, и пришлось начать всё сначала.
Я провёл много часов в больнице в Барселоне. Было так много раз, когда я тренировался сам, стараясь вернуться как можно быстрее. Но я научился лучше понимать своё тело, и мой подход изменился. Это было время, когда я превратился из мальчика в мужчину. Пройдя через что-то подобное, понимаешь, какие огромные возможности у тебя есть.
Память о том, через что я прошёл, осталась со мной. Я создал программу подготовки к игре и восстановления, которой пользуюсь до сих пор. Вот как эта травма изменила мою карьеру. С тех пор у меня не было серьёзных повреждений», — приводит слова Аспиликуэты The Athletic.
Мудрик показал свою работу в спортзале:
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