Ещенко — о Тедеско в сборной Бельгии: он зарекомендовал себя хорошей работой в «Спартаке»
Поделиться
Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о назначении бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии, сменившего на этой должности Роберто Мартинеса, с которым национальная команда становилась бронзовым призёром чемпионата мира — 2018 в России.
«Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом. Надеюсь, что добьётся с этой командой отличных результатов. Посмотрим, время покажет, что будет. Хорошей работой в «Спартаке» он зарекомендовал себя. Добился результата в России, поэтому и позвали в «Лейпциг», сейчас уже сборная Бельгии. Всё не просто так», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
20:15
-
20:05
-
20:04
-
19:57
-
19:57
-
19:37
-
19:33
-
19:18
-
19:18
-
19:07
-
18:50
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:21
-
18:03
-
18:02
-
17:52
-
17:50
Партнерский контент