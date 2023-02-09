Ещенко — о Тедеско в сборной Бельгии: он зарекомендовал себя хорошей работой в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о назначении бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии, сменившего на этой должности Роберто Мартинеса, с которым национальная команда становилась бронзовым призёром чемпионата мира — 2018 в России.

«Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом. Надеюсь, что добьётся с этой командой отличных результатов. Посмотрим, время покажет, что будет. Хорошей работой в «Спартаке» он зарекомендовал себя. Добился результата в России, поэтому и позвали в «Лейпциг», сейчас уже сборная Бельгии. Всё не просто так», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.