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Ещенко — о Тедеско в сборной Бельгии: он зарекомендовал себя хорошей работой в «Спартаке»

Ещенко — о Тедеско в сборной Бельгии: он зарекомендовал себя хорошей работой в «Спартаке»
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Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о назначении бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии, сменившего на этой должности Роберто Мартинеса, с которым национальная команда становилась бронзовым призёром чемпионата мира — 2018 в России.

«Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом. Надеюсь, что добьётся с этой командой отличных результатов. Посмотрим, время покажет, что будет. Хорошей работой в «Спартаке» он зарекомендовал себя. Добился результата в России, поэтому и позвали в «Лейпциг», сейчас уже сборная Бельгии. Всё не просто так», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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