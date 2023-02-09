Покер Роналду принёс «Аль-Насру» победу в матче с «Аль-Вахдой»

Сегодня, 9 февраля, проходил матч в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Команды играли на стадионе «Аль-Насра». Противостояние завершилось со счётом 4:0. Все голы в этой встрече забил нападающий Криштиану Роналду.

В первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Португалец забежал в штрафную площадь, грамотно избежал офсайда и, получив мяч, находясь слева от вратарской, сделал несколько шагов и сильно послал мяч в дальний нижний угол ворот. Таким образом, форвард забил с игры в официальных матчах впервые с 27 октября.

Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. После возобновления матча португалец отличился ещё дважды.