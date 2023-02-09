Уткин: «Спартак» обладает свойством накладывать долгий отпечаток на тех, кто с ним связан

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поведение жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая жёстко отреагировала на критику её супруга со стороны Валерия Карпина.
«Спартак» обладает свойством накладывать долгий отпечаток на тех, кто с ним связан. Недавно отмечался день рождения Валерия Карпина, по этому поводу в свет вышло большое интервью, которые снималось не сейчас, а гораздо раньше. В частности, там были слова о бывшем владельце красно-белых Леониде Федуне. Они вызвали бурную реакцию у супруги Федуна Заремы Салиховой.
Есть несчастные семьи, которые несчастливы по-своему, а есть счастливые семьи, которые счастливы одинаково. Так же похожи друг на друга ситуации с участием Заремы. Интересно, что Карпин не работает в «Спартаке» уже давно, тем не менее это не помешало выйти на первые строчки цитирования», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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