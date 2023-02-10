Футболистки «Манчестер Юнайтед» выступают против возвращения Гринвуда в клуб

Женская команда «Манчестер Юнайтед» выступает против возвращения полузащитника Мэйсона Гринвуда в клуб, сообщает The Athletic. По информации источника, футболистки недовольны возможным возвращением игрока в клуб. Женская команда беспокоится после услышанной аудиозаписи, на которой Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на её нежелание.
Гринвуд был отстранён от «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года.
Напомним, Гринвуд обвинялся в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки. Сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил английского футболиста из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года. На днях с футболиста сняли все обвинения, клуб решил провести собственное расследование.
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