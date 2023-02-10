Попов: «Локомотив» не слишком сильно верит в Дзюбу
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Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».
«Дзюбе, наверное, некуда было больше деваться. Тем более Москва, один из топ-клубов, как считается, хоть сейчас и находящийся в нижней части турнирной таблицы. Для него это хороший вариант, неплохие деньги, хоть контракт и на четыре месяца. Для «Локомотива» это очередная опция наиграть схему «бей-беги». Если что-то будет не получаться, смогут играть на Дзюбу, он попытается зацепиться за мяч, проткнуть его в ворота. Только на это расчет, поэтому и контракт на четыре месяца — не слишком сильно верят они в него», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Дзюба будет получать по контракту 2,5 млн рублей в месяц.
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