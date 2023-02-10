Бывший футболист «Реала» и «ПСЖ» пройдёт медобследование для перехода в «Сампдорию»

Экс-вингер «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес может перейти в «Сампдорию».
Испанец находится в Генуя, готов пройти медицинское обследование, чтобы подписать новый контракт с «Сампдорией», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Однако футболисту придётся подождать, пока гамбийский защитник Омар Колли уладит трансферные формальности с «Бешикташем». «Сампдории» необходим трансфер защитника по финансовым причинам, чтобы переход испанского игрока мог состояться.
Хесе Родригес покинул турецкий клуб «Анкарагюджю» в январе, где он провёл 14 игр и забил два гола в первой части сезона.
«Сампдория» располагается на 19-й строчке Серии А, одержав лишь две победы в 21 матче чемпионата Италии. Следующий матч команда сыграет с «Интером» 13 февраля.
Фанаты «Сампдории» пошутили над «Дженоа», вылетевшем в Серию В:
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