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Кириченко: большинство футболистов «Сочи» не хотят болтаться в середине таблицы

Кириченко: большинство футболистов «Сочи» не хотят болтаться в середине таблицы
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко прокомментировал состояние игроков его команды после отпуска.

«Все футболисты вышли из отпуска в нормальном состоянии. Выполняли программу, которую выдал уже наш тренер по физподготовке. Ничего необычного. Сейчас мы ведём тяжёлую работу. Большая нагрузка. Подавляющее большинство нынешних игроков выступали ещё в серебряном сезоне. Логично, что они не хотят болтаться в середине таблицы. И стремятся наверх. С точки зрения амбиций в «Сочи» всё в порядке. Надеюсь, мы сможем помочь их реализовать.

Естественно, мы продумываем каждое занятие. Не только для команды в целом, но и для конкретных игроков. Дело ведь не только в возрасте, но и в готовности. Кто-то в конкретный момент может находиться не в лучшем состоянии. Здесь тонкий момент. Мы стараемся искать баланс. Обойтись без травм и подготовить команду к сезону», — сказал Кириченко беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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