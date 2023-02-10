Дмитрий Кириченко рассказал, как их штабу поступило предложение от «Сочи»

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал, как состоялся переход штаба Курбана Бердыева в чемпионат России.



«Предложение поступило в ноябре, когда мы были на сборе с «Трактором» в Турции. Курбан Бекиевич сообщил нам об этом варианте, советовался. В принципе, сформировали единую позицию – это интересный проект, амбициозный клуб, и мы хотим там поработать. Но нужно было решить вопросы с «Трактором». Всё-таки у нас были действующие контракты.



Желание вернуться в Россию? За всех не могу говорить, но у себя в голове такую мысль держал. Это никак не отражалось на работе в Иране. Там получилось интересное и необычное время. Однако, как появился вариант с Россией, лично я был только «за», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



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