Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кириченко рассказал, как их штабу поступило предложение от «Сочи»

Дмитрий Кириченко рассказал, как их штабу поступило предложение от «Сочи»
Курбан Бердыев
Комментарии

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал, как состоялся переход штаба Курбана Бердыева в чемпионат России.

«Предложение поступило в ноябре, когда мы были на сборе с «Трактором» в Турции. Курбан Бекиевич сообщил нам об этом варианте, советовался. В принципе, сформировали единую позицию – это интересный проект, амбициозный клуб, и мы хотим там поработать. Но нужно было решить вопросы с «Трактором». Всё-таки у нас были действующие контракты.

Желание вернуться в Россию? За всех не могу говорить, но у себя в голове такую мысль держал. Это никак не отражалось на работе в Иране. Там получилось интересное и необычное время. Однако, как появился вариант с Россией, лично я был только «за», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

«В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию «В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023