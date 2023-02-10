Дмитрий Кириченко рассказал, как их штабу поступило предложение от «Сочи»

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал, как состоялся переход штаба Курбана Бердыева в чемпионат России.
«Предложение поступило в ноябре, когда мы были на сборе с «Трактором» в Турции. Курбан Бекиевич сообщил нам об этом варианте, советовался. В принципе, сформировали единую позицию – это интересный проект, амбициозный клуб, и мы хотим там поработать. Но нужно было решить вопросы с «Трактором». Всё-таки у нас были действующие контракты.
Желание вернуться в Россию? За всех не могу говорить, но у себя в голове такую мысль держал. Это никак не отражалось на работе в Иране. Там получилось интересное и необычное время. Однако, как появился вариант с Россией, лично я был только «за», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
- 10 февраля 2023
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
08:02
-
07:53
-
06:39
-
06:13
-
05:49
-
04:55
-
04:53
-
04:42