Леброн Джеймс и «Ливерпуль» выпустили совместную коллекцию одежды. Фото

Суперзвезда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и футбольный «Ливерпуль» выпустили совместную коллекцию одежды. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
Фото: «Твиттер» ФК «Ливерпуль»
В коллекцию одежды входят футболки, шорты и другие вещи, выполненные в красно-чёрном цвете. На вещах изображены логотип «Ливерпуля» и фирменная корона Леброна Джеймса. Также в коллекцию входят несколько пар кроссовок Nike в эксклюзивной расцветке. Приобрести одежду можно в официальном интернет-магазине «Ливерпуля».
Джеймс является акционером «Ливерпуля» с 2011 года. В текущем сезоне мерсисайдцы занимают 10-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 20 сыгранных матчей, записав в свой актив 29 набранных очков.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом
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