Кураньи: «Боруссия» идеально подходит Головину. Это хороший вариант развития карьеры
Поделиться
Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи оценил возможный переход российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».
«Думаю, «Боруссия» идеально подойдёт Головину. Там отлично выстроена работа с молодыми игроками, всё нацелено на то, чтобы помочь им расти. Переход туда был бы хорошим развитием карьеры для него», — приводит слова Кураньи «Матч ТВ».
Ранее об интересе к Головину со стороны «Боруссии» сообщил агент футболиста Александр Клюев. Сам полузащитник заявил, что сосредоточен на выступлениях за «Монако».
Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. Всего за монегасков россиянин сыграл 161 матч, в которых забил 21 гол и сделал 32 результативные передачи.
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
17:12
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:11
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:48
-
14:35
Партнерский контент