Кураньи: «Боруссия» идеально подходит Головину. Это хороший вариант развития карьеры

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи оценил возможный переход российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, «Боруссия» идеально подойдёт Головину. Там отлично выстроена работа с молодыми игроками, всё нацелено на то, чтобы помочь им расти. Переход туда был бы хорошим развитием карьеры для него», — приводит слова Кураньи «Матч ТВ».

Ранее об интересе к Головину со стороны «Боруссии» сообщил агент футболиста Александр Клюев. Сам полузащитник заявил, что сосредоточен на выступлениях за «Монако».

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. Всего за монегасков россиянин сыграл 161 матч, в которых забил 21 гол и сделал 32 результативные передачи.