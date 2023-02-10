Экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ
Поделиться
Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи назвал форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитников санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо лучшими легионерами Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, у «Динамо» есть шансы остановить «Зенит» — у них хорошие футболисты. Также я бы отметил «Спартак», где играет Квинси Промес — один из лучших футболистов лиги. Он также определённо лучший легионер в РПЛ. Малком тоже хорош, как и Клаудиньо. В «Динамо» тоже много хороших легионеров», — приводит слова Кураньи «Матч ТВ».
Промес забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах. Малком отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми пасами в 17 играх, у Клаудиньо три гола и пять передач в 14 встречах.
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
17:12
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:11
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:52
-
14:48
-
14:35
Партнерский контент