Экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи назвал лучших легионеров РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи назвал форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитников санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо лучшими легионерами Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, у «Динамо» есть шансы остановить «Зенит» — у них хорошие футболисты. Также я бы отметил «Спартак», где играет Квинси Промес — один из лучших футболистов лиги. Он также определённо лучший легионер в РПЛ. Малком тоже хорош, как и Клаудиньо. В «Динамо» тоже много хороших легионеров», — приводит слова Кураньи «Матч ТВ».

Промес забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах. Малком отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми пасами в 17 играх, у Клаудиньо три гола и пять передач в 14 встречах.