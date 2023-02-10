Абрамович может приобрести один из бразильских клубов

Российский олигарх Роман Абрамович, который ранее владел лондонским «Челси», хочет купить клуб в Бразилии, чтобы скорее вернуться к футбольным делам. Об этом сообщает Fanaticos.

По информации источника, один из вариантов, который рассматривает бизнесмен, — это бразильский клуб «Лондрина», выступающий во втором дивизионе. Также ему интересны «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Евраз», частью которой владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак», однако сделка не состоялась.

Известно, что «Челси» хочет избежать наказания за нарушение ФФП из-за санкций против Абрамовича. Пока неизвестно, как в руководстве АПЛ отреагируют на желание «Челси». УЕФА внёс лондонцев в список клубов, за которыми ведётся пристальное наблюдение. «Челси» за два последних трансферных окна потратил более € 500 млн.