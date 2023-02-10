Защитник «Динамо» Саба Сазонов сделал выбор между Москвой и Санкт-Петербургом

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, какой город предпочитает: Москву или Санкт-Петербург. Напомним, игрок родился в городе на Неве и является воспитанником академии «Зенита».



«Москва или Петербург? Естественно, как коренной петербуржец я обожаю Питер. В Москву я переехал только с переходом в «Динамо» и поначалу вообще не понимал этот город. Но потом прочувствовал всё на себе и понял, что столица совершенно отличается. Петербург – семейный город, где можно отдохнуть, провести время с семьёй. Москва – настоящий мегаполис, где можно много чего сделать. Ты всё время в движении, люди куда-то спешат, у всех какие-то задачи. Это похоже на слоган «Динамо»: «Всё время в движении». Петербург более спокойный, но каждый выберет то, что ему больше нравится. Мне по душе всё-таки Питер», — сказал Сазонов в эфире подкаста «Футбольное катание».