Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Саба Сазонов сделал выбор между Москвой и Санкт-Петербургом

Защитник «Динамо» Саба Сазонов сделал выбор между Москвой и Санкт-Петербургом
Комментарии

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, какой город предпочитает: Москву или Санкт-Петербург. Напомним, игрок родился в городе на Неве и является воспитанником академии «Зенита».

«Москва или Петербург? Естественно, как коренной петербуржец я обожаю Питер. В Москву я переехал только с переходом в «Динамо» и поначалу вообще не понимал этот город. Но потом прочувствовал всё на себе и понял, что столица совершенно отличается. Петербург – семейный город, где можно отдохнуть, провести время с семьёй. Москва – настоящий мегаполис, где можно много чего сделать. Ты всё время в движении, люди куда-то спешат, у всех какие-то задачи. Это похоже на слоган «Динамо»: «Всё время в движении». Петербург более спокойный, но каждый выберет то, что ему больше нравится. Мне по душе всё-таки Питер», — сказал Сазонов в эфире подкаста «Футбольное катание».

Новость по теме
Сазонов: кто из спортсменов меня вдохновляет? Естественно, Роналду. Златан — на 2-м месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023