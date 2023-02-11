Феликс рассказал о своём отношении к системе VAR

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс рассказал, как относится к системе VAR, которая была официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных соревнованиях.

«Мне не очень нравится VAR. Система уменьшила количество ошибок [судей], но футбол — это игра, состоящая из ошибок. Точно так же, как игроки ошибаются, иногда ошибаются и рефери. Это футбол. Через несколько лет это будет похоже на баскетбол», — приводит слова форварда AS.

23-летний Феликс присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя из мадридского «Атлетико» на правах аренды. В нынешнем сезоне португалец провёл всего один матч в АПЛ и заработал в нём удаление.

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