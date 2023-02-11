Стал известен новый главный тренер сборной Мексики

Сборная Мексики представила нового главного тренера. Команду возглавил 50-летний аргентинец Диего Кокка. Предыдущим местом работы 50-летнего специалиста был мексиканский клуб «Тигрес».

«Мы начинаем писать новую главу вместе с новым главным тренером», — сообщается в социальных сетях сборной Мексики.



Отметим, что аргентинец проработал наставником «Тигрес» всего один месяц. Под его руководством клуб сыграл пять встреч.

Напомним, сборная Мексики принимала участие в прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре. Мексиканская команда заняла третье место в квартете С и не смогла пробиться в плей-офф международного турнира. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, которая играла в одной группе с «ацтеками».

Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой. Видеоролик: