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Стал известен новый главный тренер сборной Мексики

Стал известен новый главный тренер сборной Мексики
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Сборная Мексики представила нового главного тренера. Команду возглавил 50-летний аргентинец Диего Кокка. Предыдущим местом работы 50-летнего специалиста был мексиканский клуб «Тигрес».

«Мы начинаем писать новую главу вместе с новым главным тренером», — сообщается в социальных сетях сборной Мексики.

Отметим, что аргентинец проработал наставником «Тигрес» всего один месяц. Под его руководством клуб сыграл пять встреч.

Напомним, сборная Мексики принимала участие в прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре. Мексиканская команда заняла третье место в квартете С и не смогла пробиться в плей-офф международного турнира. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, которая играла в одной группе с «ацтеками».

Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой. Видеоролик:

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