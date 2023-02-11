Тренер «Челси» Поттер высказался о возвращении Феликса и о новом повреждении Стерлинга

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал возвращение нападающего Жоау Феликса после дисквалификации, а также рассказал о состоянии травмированных игроков. Сегодня, 11 февраля, «Челси» встретится с «Вест Хэм Юнайтед» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 15:30 мск.

«Здорово, что Феликс вернулся. Думаю, мы все видели, какое влияние он оказал за 60 минут до удаления. Вы могли видеть его качества, я вижу это каждый день. Он игрок, который, думаю, может изменить ситуацию к лучшему для нас. В то же время речь идёт о том, чтобы помочь ему попасть в команду, интегрироваться в нее и к товарищам по команде вокруг него, а также чтобы он понял, что мы пытаемся сделать, но признаки действительно позитивные.



У нас была небольшая неудача со Стерлингом, он получил удар на тренировке, поэтому мы оцениваем его состояние. Я бы сказал, что по нему есть сомнения. Это новое повреждение, он только что получил удар на тренировке в колено.



Больше никто не вернулся, но все они становятся всё ближе и ближе. Фофана и Закария тренировались с командой. Кроме того, Ковачич тренируется с командой, но для него ещё слишком рано. Хорошие новости, что у нас есть несколько вариантов», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

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