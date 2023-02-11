«Интер» хочет купить Мазрауи у «Баварии», в случае ухода Думфриса

Защитник «Баварии» и сборной Марокко Нуссайр Мазрауи станет приоритетной трансферной целью миланского «Интера» грядущим летом в случае, если клуб покинет Дензел Думфрис. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

Сообщается, что уход Думфриса грядущим летом видится руководству «Интера» весьма вероятным на фоне возросшего интереса к игроку после ЧМ-2022. «Нерадзурри» оценивают 26-летнего защитника сборной Нидерландов как минимум в 50 млн евро. Действующий контракт Думфриса с «Интером» рассчитан до конца июня 2025 года. Ранее отмечалось, что в его услугах заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Не получающий достаточного количества игрового времени в «Баварии» Нуссайр Мазрауи видится руководству «Интера» идеальным вариантом для замены Думфриса на правом фланге обороны. Отмечается, что итальянский клуб следит за игроком сборной Марокко уже несколько лет. Он будет основным вариантом усиления в случае ухода Дензела.



