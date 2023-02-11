Форвард «Крыльев» Писарский рассказал о работе барменом

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как работал барменом.



«Работа как работа, я в то время не выпивал – максимум раз в неделю немного. Интересные ситуации были. Люди напивались до таких состояний, что падали со стула и себе спокойненько лежали. Охрана там не особо любила работать, поэтому человек мог десятки минут лежать, а люди вокруг него танцевали. Заведение было не пять звёзд, так что случалось всякое.



Что касается разговоров, то я человек общительный, позитивный, много общался на работе. Когда человек уже в кондиции, начинаются разговоры. А мне сложно, что ли? Составлю компанию. Но только в разговоре! Показывал ли партнёрам по команде профессиональные навыки? Нет, такого не было», – приводит слова Писарского Metaratings.