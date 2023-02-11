Бывший защитник «Барсы» Абидаль объяснил, почему Гвардиола — лучший тренер в мире

Бывший футболист «Барселоны» Эрик Абидаль объяснил, почему считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Гвардиола сейчас возглавляет английский «Манчестер Сити».



«Конечно, тяжело оценивать тренеров. Первым делом смотришь на то, насколько хороша его речь, хороши ли его игровые решения, его тактика. Особенно важно то, помогает ли тренер прогрессировать своим игрокам. При Гвардиоле я прогрессировал больше, чем при других, поэтому для меня он лучший в мире. Как только он попал в основную команду, то удивил всех своим огромным чувством ответственности», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.



Полное интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»: