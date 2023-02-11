Писарский: получил травму, думал, что не буду играть – работал на складе автозапчастей

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что после травмы задумывался о завершении карьеры.



«Когда работал барменом, думал ли заканчивать с футболом? Тогда я получил травму. Меня прооперировали, думал, что больше вообще не буду играть – пошёл работать на склад автозапчастей. Мне тогда хватало всего, я и не думал стать футболистом. В «Крымтеплице» давали пять тысяч за игру, плюс была зарплата на складе 30 тысяч.



А потом президент клуба сказал приезжать и тренироваться каждый день как профессионал. Только когда я уволился, начал постоянно играть и забивать, появились мысли, что можно и в футбол заиграть. Но до работы на складе автозапчастей у меня и мыслей не было о футболе. Не думал, что буду играть в российской лиге – максимум по Крыму», – приводит слова Писарского Metaratings.