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Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе из‑за рубежа. Однако я провёл шикарное лето с женой и новорождённым сыном и понял, что просто устал. Мне хочется больше быть с семьёй», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

34-летний Мамаев покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента в июле 2022 года, после чего нигде не играл. Также полузащитник защищал цвета «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

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