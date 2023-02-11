Павел Мамаев объявил о завершении карьеры
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры.
«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе из‑за рубежа. Однако я провёл шикарное лето с женой и новорождённым сыном и понял, что просто устал. Мне хочется больше быть с семьёй», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».
34-летний Мамаев покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента в июле 2022 года, после чего нигде не играл. Также полузащитник защищал цвета «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.
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