Писарский: мне не нужны Промес или Малком в качестве стимула для забивания голов

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что не ставит себе цели стать лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ, и отметил, что не обращает внимания на выступления своих главных конкурентов в гонке бомбардиров: Квинси Промеса из «Спартака» и Малкома из «Зенита».
«Я не ставлю себе цели стать лучшим бомбардиром РПЛ. Есть цель забивать в каждом матче, но я не гонюсь и не слежу за другими. Просто смотрю на себя, за гонкой бомбардиров не слежу. Самое главное – забивать и помогать команде.
Промес? Не будем скрывать, что «Спартак» и «Крылья Советов» – это разные команды. Там люди играют давно и сыграны с Промесом. Мне надо влиться в новую команду. Не буду списывать на то, что он давно в команде, а я только пришёл, однако это тоже фактор в пользу него.
Следил ли за эпопеей Малкома и «ПСЖ»? Нет, зачем мне это? Мне это, честно говоря, неинтересно. Хотя, конечно, классно выходить на игру и пытаться забить, зная, что он рядом. Это придаёт стимула и сил, но мне хватает внутреннего настроя, чтобы и без конкурентов находить стимул для голов. Промес или Малком мне для этого не нужны.
Хочется донести до всех, что нужно смотреть на себя, а не на кого-то. Поэтому я не гонюсь за статусом лучшего бомбардира. Да, если стану им, это, наверное, будет приятно и классно. Впишу себя в историю, но об этом я реально не думаю. Лучше не думать об этом и потом обрадоваться, чем рассчитывать на что-то и упустить. В таком случае будет неприятно», — приводит слова Писарского Metaratings.
Писарский и Промес отметились 14 забитыми мячами в первой части чемпионата России. Малком забил 12 голов.
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