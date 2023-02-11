Представитель Дзюбы: обсудим новый контракт с «Локо» после того, как успешно завершим этот

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, как состоялся переход футболиста в московский «Локомотив».

«Ещё в ноябре-декабре я разговаривал с Владимиром Леонченко, тогда никаких позитивных откликов не было. Далее уже после Нового года были сделаны ещё определённые шаги с моей стороны, но всё равно была пауза. Допускаю, что у клуба были на тот момент другие варианты и приоритетные цели на трансферном рынке. Тишина была до тех пор, пока не раздался звонок Дмитрия Ульянова, Артём с ним переговорил.



Дальше была общая встреча, где присутствовал уже Михаил Галактионов. Очень хорошо они пообщались с Артёмом, мы тоже довольно быстро договорились по условиям, и уже на следующий день был проведён медосмотр и подписан контракт. С «Локомотивом», как вы заметили, не было никаких инсайдов или сливов, всё прошло быстро, тихо и успешно. Мы этому были только рады, потому что во всех этих вбросах в СМИ про Нижний и «Торпедо» наша сторона точно не была заинтересована. Можно только поблагодарить руководство «Локомотива» за профессионализм.



Игорь Смольников — часть сделки? Нет, это никак не связано. Просто так получилось, что договорились в одно время, в один день прошли медосмотр и подписали контракт. Никакой связи в их переходе нет.



Продление контракта? Это обсуждалось только на словах, каких-то прописанных вещей здесь нет. Мы договорились летом вернуться к этому диалогу, если всё сложится удачно. Мы надеемся, что обсудим новый контракт после того, как успешно завершим этот. Мне кажется, это логично», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».