Гацкан: то, что у Дзюбы не пошло в Турции, не значит, что он разучился играть в футбол

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан оценил переход своего бывшего одноклубника нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Что скажу о переходе Дзюбы в «Локомотив»? Он очень интересный и качественный нападающий. Думаю, он поможет «Локомотиву» остаться в Премьер-Лиге. У Дзюбы есть для этого необходимые качества: он забивной, может решить исход матча. Он это показывал и в «Ростове», и в «Арсенале», и в «Зените»… То, что у него не получилось в Турции, вовсе не значит, что он разучился играть в футбол.

Как мне с ним игралось? Очень комфортно. В раздевалке он был душой команды, всегда находил ко всем ключик, постоянно шутил, прикалывался. Вообще тогда в «Ростове» был очень хороший коллектив», — приводит слова Гацкана «Матч ТВ».

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав с железнодорожниками контракт до конца текущего сезона. Ранее нападающий играл за турецкий «Адана Демирспор».