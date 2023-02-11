Смородская: у меня в «Локомотиве» было много трансферных побед. Главная — Чорлука

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что гордится своими трансферами иностранных футболистов в стан железнодорожников, особенно отметив переход хорватского защитника Ведрана Чорлуки.
«Каким трансфером из иностранцев я горжусь больше всего? Чорлукой. Мало того что он отыграл девять лет в «Локомотиве», но и ушёл очень достойно, а сейчас работает в сборной Хорватии. Это выдающийся, умный и тонкий центральный защитник. Очень горжусь его привозом в наш чемпионат.
У меня было много трансферных побед. Например, Ниасс, которого мы потом продали больше, чем за 18 миллионов фунтов. Н'Дойе был сильным нападающим. Диарра и Буссуфа. Из наших близких иностранцев: левый защитник Виталий Денисов, который был быстрым, очень классным, заиграл у нас. Разве это мало?» — приводит слова Смородской Legalbet.
- 11 февраля 2023
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:16
-
15:07
-
14:56
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:21
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
14:08
-
14:07
-
13:59
-
13:48
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:19
-
13:16