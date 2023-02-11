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Смородская: у меня в «Локомотиве» было много трансферных побед. Главная — Чорлука

Смородская: у меня в «Локомотиве» было много трансферных побед. Главная — Чорлука
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что гордится своими трансферами иностранных футболистов в стан железнодорожников, особенно отметив переход хорватского защитника Ведрана Чорлуки.

«Каким трансфером из иностранцев я горжусь больше всего? Чорлукой. Мало того что он отыграл девять лет в «Локомотиве», но и ушёл очень достойно, а сейчас работает в сборной Хорватии. Это выдающийся, умный и тонкий центральный защитник. Очень горжусь его привозом в наш чемпионат.

У меня было много трансферных побед. Например, Ниасс, которого мы потом продали больше, чем за 18 миллионов фунтов. Н'Дойе был сильным нападающим. Диарра и Буссуфа. Из наших близких иностранцев: левый защитник Виталий Денисов, который был быстрым, очень классным, заиграл у нас. Разве это мало?» — приводит слова Смородской Legalbet.

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