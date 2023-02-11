Экс-игрок «Спартака» Пареха — о Карпине: с ним было очень приятно работать. Легенда России

Бывший защитник московского «Спартака» Николас Пареха вспомнил совместную работу в российском клубе с главным тренером Валерием Карпиным. Ныне специалист возглавляет «Ростов» и сборную России.
«С ним было очень приятно работать. Мы говорили на одном языке вне поля и на поле. Он любит хороший футбол и любит упорство. Думаю, он видел это во мне, а я старался отплатить уверенной игрой. С ним у нас было всё замечательно.
Он сейчас тренер сборной, я очень за него рад. В России он однозначно легенда. Хорошо, что сборной руководит человек, который играл на высоком уровне», — приводит слова Парехи Sport24.
39-летний Пареха был футболистом «Спартака» с 2010 по 2014 год. Аргентинец закончил карьеру в ноябре 2020 года, но находился без клуба с июля 2019-го.
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