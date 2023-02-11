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Академия РФС предложила Мостовому пройти обучение на «В-УЕФА» за 80 тыс. рублей

Академия РФС предложила Мостовому пройти обучение на «В-УЕФА» за 80 тыс. рублей
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Академия Российского футбольного союза (РФС) через свой телеграм-канал отправила предложение бывшему футболисту Александру Мостовому пройти обучение на тренерскую лицензию «В-УЕФА».

«Александр Владимирович, прямо сейчас у нас идёт набор группы на лицензию «В-УЕФА». Начинаем 14 марта, стоимость – 80 000 рублей. Ещё успеете подать заявку!» — сказано в обращении.

Программа повышения квалификации на тренерскую лицензию «В-УЕФА» дает чёткое понимание основных аспектов работы в детском, юношеском и любительском футболе.

Ранее Александр Мостовой заявил, что намерен получить тренерскую лицензию. Он рассказал, что за обучение ему придётся заплатить около 1 млн рублей, поэтому он начал поиски спонсоров.

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