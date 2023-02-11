Мойес — об игре «Вест Хэма» с «Челси»: уже на 20-й минуте был бы согласен на ничью

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничейный исход матча с «Челси» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Синие вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Жоау Феликса, но через 12 минут Эмерсон сравнял счёт, который стал итоговым — 1:1.

«Если бы мне предложили ничью уже к 20-й минуте после начала встречи, я бы пожал руку и ушёл. Мы начали не очень хорошо, а они показывали интересный футбол, в результате чего мы допустили несколько грубых ошибок в обороне. Мы отыгрались и были намного лучше во втором тайме, но в первом тайме нас переиграли.



Я надеялся, что это будет наш день, у нас также была пара возможностей забить, но мы берём всю ответственность на себя. Прямо сейчас у нас получается игра немного лучше, чем раньше», — приводит слова Мойеса британское издание BBC.

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