Александр Глеб: у Медиалиги большое будущее. Будет предложение — будем рассматривать
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о Медиалиге. Экс-игрок сборной Беларуси готов рассмотреть предложения от этого проекта.
«Проект очень интересный. Будет предложение — будем рассматривать. Считаю, что очень популярный, раскручивается. У него есть большое будущее», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Александр Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 годы. Он стал первым белорусским футболистом, выступавшим в финале Лиги чемпионов, когда сыграл за «канониров» в решающем поединке турнира с «Барселоной» в 2006 году, который завершился победой испанцев со счётом 2:1. В 2008 году Глеб перешёл в стан сине-гранатовых.
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