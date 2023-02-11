Александр Глеб: у Медиалиги большое будущее. Будет предложение — будем рассматривать

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о Медиалиге. Экс-игрок сборной Беларуси готов рассмотреть предложения от этого проекта.

«Проект очень интересный. Будет предложение — будем рассматривать. Считаю, что очень популярный, раскручивается. У него есть большое будущее», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Александр Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 годы. Он стал первым белорусским футболистом, выступавшим в финале Лиги чемпионов, когда сыграл за «канониров» в решающем поединке турнира с «Барселоной» в 2006 году, который завершился победой испанцев со счётом 2:1. В 2008 году Глеб перешёл в стан сине-гранатовых.