«Огонь вообще». Валерий Карпин — о Леониде Слуцком в роли журналиста
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от работы российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве журналиста. Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» записал с Карпиным интервью для программы «Коммент.Шоу» на YouTube.
«Какой худший вопрос мне задал Слуцкий на интервью? Все хорошие были, наверное (смеётся). Слуцкий — хороший журналист? Огонь вообще», — сказал Карпин в видео, опубликованном в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.
Леонид Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года, когда по собственному желанию покинул «Рубин». При нём казанская команда выходила в квалификацию Лиги конференций и вылетела в Мелбет Первую лигу. Слуцкий работал в «Рубине» с декабря 2019 года.
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