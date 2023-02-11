«Огонь вообще». Валерий Карпин — о Леониде Слуцком в роли журналиста

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от работы российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве журналиста. Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» записал с Карпиным интервью для программы «Коммент.Шоу» на YouTube.

«Какой худший вопрос мне задал Слуцкий на интервью? Все хорошие были, наверное (смеётся). Слуцкий — хороший журналист? Огонь вообще», — сказал Карпин в видео, опубликованном в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

Леонид Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года, когда по собственному желанию покинул «Рубин». При нём казанская команда выходила в квалификацию Лиги конференций и вылетела в Мелбет Первую лигу. Слуцкий работал в «Рубине» с декабря 2019 года.