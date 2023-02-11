«Альмерия» дважды сравнивала счёт, но уступила «Бетису» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местная «Альмерия» и «Бетис» из Севильи. Финальный свисток Хавьера Альберолы Рохаса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:2.
Счёт в матче открыли гости: на шестой минуте мяч попал в штангу после удара Борхи Иглесиаса, а на добивании первым оказался Родри Санчес.
Гол Родри Санчеса. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 27-й минуте точным ударом отметился колумбиец Луис Суарес, сравнявший счёт в матче.
Гол Луиса Суареса. Видеоролик:
В концовке тайма «Бетис» вновь вышел вперёд: после паса Санчеса отличился Серхио Каналес.
Гол Серхио Каналеса. Видеоролик:
На 63-й минуте «Альмерия» сравняла счёт: на этот раз отличился Саму Кошта.
Победу «Бетису» принёс Андрес Гуардадо, реализовавший передачу Каналеса. «Бетис» набрал 34 очка и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. «Альмерия» (22) — 14-я.
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