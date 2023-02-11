Килиан Мбаппе высказался после поражения «ПСЖ» от «Монако» в чемпионате Франции
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе призвал всех оставаться сильными и едиными после поражения команды от «Монако» (1:3) в матче 23-го тура чемпионата Франции.
«Давайте оставаться сильными и едиными», — написал Мбаппе в соцсетях.
У 24-летнего Килиана Мбаппе в 26 встречах нынешнего сезона 25 голов и шесть результативных передач. Он пропускал игру со своей бывшей командой из-за травмы, а также точно пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
14 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а 19 февраля – сыграть с «Лиллем». Ответная встреча с немецким клубом состоится 8 марта.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик:
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