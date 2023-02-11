Матч Лиги 1 между «Клермоном» и «Марселем» отложили из-за применения слезоточивого газа

Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Габриэль-Монпьед» должен был начаться матч 23-го тура чемпионата Франции между местным «Клермоном» и «Марселем». Однако начало игры было отложено на несколько минут из-за взрыва петард вокруг стадиона, а затем применения полицией слезоточивого газа.
Сообщается, что игроки вернулись в свои раздевалки. Около стадиона были слышны взрывы петард, образовался дым. Начались стычки, и полиция применила слезоточивый газ. Эту информацию сообщила пресс-служба «Клермона» в «Твиттере».
«Начало матча отложено на несколько минут из-за применения полицией слезоточивого газа после столкновений, которые произошли возле стадиона», — сказано в заявлении французской команды.
На момент написания новости решение о возобновлении матча ещё не принято. За «Клермон» выступает экс-форвард «Уфы» Комнен Андрич и защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие. «Марсель» представляют экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго и украинский полузащитник Руслан Малиновский.
- 11 февраля 2023
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