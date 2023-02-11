«Реал» — «Аль-Хиляль»: Бензема и Вальверде забили два гола за четыре минуты

Сегодня, 11 февраля, проходит финальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» играет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Команды встречаются на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 54-й минуте мадридцы провели атаку левым флангом. После серии передач Винисиус отдал точную передачу в штрафную, где Карим Бензема опередил соперников и точно пробил по воротам — 3:1.
На 58-й минуте «сливочные» провели атаку правым флангом. Крайний защитник Даниэль Карвахаль отдал длинный пас на Федерико Вальверде, который уверенно перекинул мяч через вратаря — 4:1.
В полуфинале подопечные Карло Анчелотти разгромили египетский «Аль-Ахли» со счётом 4:1. «Аль-Хиляль» стартовал на турнире со стадии четвертьфинала. Сначала саудовцы обыграли марокканский «Видад» в серии послематчевых пенальти (5:3, 1:1 после овертаймов), а в полуфинале взяли верх над «Фламенго» (3:2).
- 11 февраля 2023
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